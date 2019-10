In viale Cesare Maccari, in occasione del Mercato Europeo, divieto di sosta e di transito, dal prossimo giovedì 3 ottobre dalle ore 15 fino alle ore 24 di domenica 6 ottobre, sempre giovedì 3, dalle ore 6 alle ore 15, il divieto interesserà anche le intersezioni con la Lizza e viale XXV Aprile.L’area di stazionamento degli autobus TPL sarà in viale dei Mille.