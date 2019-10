Il Soroptimist Club di Siena consegna i service realizzati nel biennio in chiusura

Il Soroptimist International Club di Siena, in occasione della chiusura del biennio 2017-2019 ha organizzato un incontro per ripercorrere le varie tappe di alcuni progetti nazionali che il Club ha sostenuto ed effettuare la consegna dei service realizzati nel nostro territorio.L’incontro si è tenuto lo scorso 26 settembre alle ore 18.30 presso l’NH Hotel ed ha rappresentato una importante occasione per incontrare coloro che sono stati parte integrante nei progetti portati avanti in questo periodo.Per quanto riguarda il progetto “SI FA STEM”, la diplomata Matilde Niccolucci del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “T. Sarrocchi” ha ricevuto un premio di studio di 1.000€ assegnato dal Club, per aver partecipato con impegno agli incontri previsti, aver ottenuto il massimo dei voti alla maturità ed essersi iscritta ad una facoltà scientifica; la studentessa ha parlato delle sue impressioni dopo il progetto e reso partecipi i presenti sul suo percorso di studi appena intrapreso presso la Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio all’Università di Bologna. Presenti all’incontro anche il Dirigente Scolastico professor Pacini e la Professoressa Accordi referente per l’orientamento universitario, che fin da subito hanno creduto nel programma e collaborato con il Club con grande entusiasmo.Per il “SI FORMA”, è stata presente la laureanda Isabel De Donatis, una delle aspiranti provenienti dall’Università di Siena ad essere ammessa al percorso di mentoring, coaching, workshop con donne di eccellenza e infine al tirocinio presso il Conservatorio Botanico “I giardini di Pomona”, che ha parlato della sua esperienza appena conclusa; presentato anche il percorso svolto da Melania Verde, la seconda ragazza dell’ateneo senese ad aver avuto accesso al tirocinio finale presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Ad entrambe le studentesse il Club ha riconosciuto un gettone di partecipazione, con l’auspicio che questa opportunità possa rappresentare una esperienza di valore per il loro futuro professionale.Il progetto “SI PARLA DI CUORE”, dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari femminili e sulla Medicina di Genere, si concluderà invece con la donazione al Liceo Scientifico "G. Galilei" di un defibrillatore da istallare nei locali della scuola; proprio in queste settimane si sta svolgendo il corso di formazione di primo soccorso BLSD rivolto agli insegnanti e agli studenti delle classi V effettuato in collaborazione con la Misericordia di Siena.L’incontro è stata anche l’occasione per ufficializzare il termine del restauro che il Club ha sostenuto e fortemente voluto, in collaborazione con il professor Alessandro Bagnoli della Soprintendenza delle Belle Arti; si tratta di una Tabula lignea dipinta, raffigurante una “Madonna col Bambino” con iscrizioni su pergamena, opera da attribuire al pittore senese del ‘400 Guidoccio Cozzarelli. Il dipinto è stato scoperto da uno studente dell’Università di Siena, Raffaele Marrone, che ha così potuto preparare la Tesi su tale opera. L’impegno del Club è stato quello di sostenere e rendere possibile il lavoro del giovane laureato ma anche far in modo che l’opera restaurata ed esposta nel Polo Museale del Santa Maria della Scala rappresenti un valore artistico per la città tutta.