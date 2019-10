In corso un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica di Siena per una rottura improvvisa verificatasi questa mattina (4 ottobre) in viale Toselli, all’altezza del bar Nannini. I tecnici di AdF sono subito intervenuti e sono in corso i lavori: per consentire l'intervento, è stato chiuso il flusso idrico, determinando la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua in tutta la zona industriale di viale Toselli, dal Ponte della Madonnina Rossa fino all'incrocio con Strada di Busseto.L'intervento terminerà salvo imprevisto intorno alle 12: il flusso idrico tornerà regolare intorno alle 12.30.AdF ricorda agli utenti che per segnalare eventuali mancanze di acqua è disponibile il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.