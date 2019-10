Nel periodo compreso tra lunedì 7 ottobre e venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10 alle ore 12, nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, divieto di transito in via del Rialto a Siena, ad eccezione dei veicoli autorizzati a raggiungere le proprie abitazioni o autorimesse, che possono farlo percorrendo i due segmenti a monte e a valle del cantiere in regime di senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in marcia sulla direttrice normalmente consentita.