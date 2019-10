Il Generale di Corpo d'Armata Sebastiano Galdino fa visita alle Fiamme Gialle senesi

Il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, alla guida del Comando Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza di Firenze, nella giornata di ieri 9 ottobre ha incontrato le Fiamme Gialle senesi.La visita dell’alto Ufficiale – accompagnato per l’occasione dal comandante regionale Toscana Gen. D. Bruno Bartoloni – si è svolta all’interno della caserma “Fin. Giovanni Denaro”, sede del Comando Provinciale dove per l’occasione, sono stati convocati tutti i comandanti di Reparto nonché una rappresentanza dei finanzieri in servizio nella provincia.Il Generale Galdino ha voluto salutare tutti i presenti ai quali ha espresso parole di compiacimento per il buon lavoro svolto esortandoli a proseguire in maniera concreta ed incisiva nell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria assegnati al Corpo della Guardia di Finanza.Nella tarda mattinata i vertici del Corpo, accompagnati dal comandante provinciale, Colonnello Giuseppe Antonio Marra, prima di far rientro a Firenze hanno fatto visita al prefetto Armando Gradone, al presidente del Tribunale Roberto Carrelli Palombi ed al procuratore della Repubblica Salvatore Vitello dai quali, in un clima di viva e sincera cordialità, hanno colto la soddisfazione personale e istituzionale per l’armonia e la collaborazione che da sempre contraddistinguono i rapporti con il Corpo.