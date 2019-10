Siena, ritorna ''Viva Pantaneto Viva!''

I commercianti di via Pantaneto ancora una volta si sono uniti per organizzare una serata piacevole per venerdi 11 ottobre. Una serata piena di eventi per grandi e piccini in una delle vie più caratteristiche di Siena.A partire dalle ore 17 ci saranno spettacoli di marionette e hula hoop, laboratorio di bolle di sapone giganti, danza indiana per bambini, e molto altro. A partire dalle ore 20 si potranno ammirare spettacoli di danza indiana, danza del ventre, danza contemporanea e sarà possibile farsi leggere i tarocchi.Con musica dal vivo e DJ si potranno naturalmente gustare buon cibo e bevande nei locali della via. Tutti i negozi saranno aperti per l'occasione ed ognuno darà il proprio contributo per rendere la via ancora più colorata e allegra.Un invito speciale dagli organizzatori del comitato Viva Pantaneto Viva ai residenti del quartiere a partecipare alla serata: "Collaboriamo tutti insieme per migliorare sempre di più la nostra bella via. Un ringraziamento va anche all'amministrazione comunale per la collaborazione. Vi aspettiamo numerosi come sempre. Non perdete questa occasione di gioia e divertimento! Viva Pantaneto Viva!"Per ulteriori informazioni pagina facebook Viva Pantaneto https://www.facebook.com/viva.pantaneto/