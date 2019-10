Per la realizzazione dell’iniziativa “Viva Pantaneto Viva”, da oggi, 11 ottobre, dalle ore 18,30 fino alle 2 di domani, sabato 12, divieto di transito in via Pantaneto a Siena, tra le intersezioni con via di S. Girolamo e le Logge del Papa; in via dei Pispini, tra Pantaneto e piazza S. Spirito, esclusi i veicoli autorizzati dei soli residenti, e in via Pagliaresi, a partire dalle 16,30.