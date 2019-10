Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, Fonte Gaia si accende d'arancione

Oggi, venerdì 11 ottobre, per la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze e a sostegno della campagna di sensibilizzazione #indifesa promossa dall’ONG Terre des Hommes, Fonte Gaia, in Piazza del Campo, in orario notturno, si accenderà di arancione.Un gesto simbolico per ricordare l’importanza di una cultura più paritaria che prevenga e contrasti il fenomeno della violenza nei confronti del genere femminile."Con questa iniziativa - ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Sara Pugliese - abbiamo voluto ribadire quanto sia indispensabile costruire una società che fondi le sue basi sui diritti alla vita, alla libertà, all’istruzione, all’uguaglianza e alla protezione delle giovani donne. Un fenomeno che, purtroppo, pervade le nostre realtà e che è particolarmente sconvolgente e intollerabile quando colpisce bambine e ragazze. Ecco perché non potevamo non promuovere il Manifesto #indifesa: per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze".