Servizi scolastici di Siena: novitÃ  nei percorsi bus in vigore da lunedÃ¬ 21 ottobre

Sono previsti nuovi percorsi per le linee dirette alla scuola primaria "S. Martini" e alla secondaria "Mattioli"

Da lunedì 21 ottobre saranno introdotte alcune variazioni ai percorsi dei servizi scuolabus curati di Tiemme per conto del Comune di Siena. Le variazioni interesseranno i collegamenti verso la scuola primaria S. Martini e la scuola secondaria Mattioli. In particolare si tratta delle linee 536, 529, 526, Linea A, B ed E.Di conseguenza, sempre da lunedì 21 ottobre, gli utenti provenienti dalla linea extraurbana 127 delle ore 6.55 da Gaiole in Chianti, in arrivo alle ore 7.35 alla stazione Fs di Siena ed in coincidenza con la linea A (Scuole Mattioli e Simone Martini), dovranno raggiungere l’Autostazione di via Lombardi, dove troveranno la linea A ad attenderli.Per consultare il quadro completo delle variazioni è possibile accedere alla sezione news del sito www.tiemmespa.it , a questo link https://www.tiemmespa.it/territorio_news/siena/