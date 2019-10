Siena, il Questore allontana dalla cittÃ  due venditori ambulanti molesti

Nella mattinata di ieri, mercoledì 16 ottobre, i Poliziotti di Quartiere addetti alla vigilanza appiedata nel centro storico, hanno rintracciato e controllato un 21enne e un 24enne, uno rumeno e l'altro russo, provenienti rispettivamente da Torino e dalla provincia di Verona.Nel corso della mattina erano giunte alla Sala Operativa della Questura le segnalazioni di diversi cittadini, infastiditi dal comportamento di due giovani che stavano proponendo, alla gente in transito per le vie del centro, dietro compenso in denaro, delle grossolane litografie. In caso di rifiuto del cittadino i due giovani avevano reagito con atteggiamenti molesti e anche aggressivi.Gli agenti, dopo averli rintracciati in via Pianigiani, li hanno condotti in Questura per approfondire gli accertamenti nei loro confronti. Dai riscontri è emerso che i due avevano un curriculum criminale di prim’ordine. In giro per l’Italia, infatti, si erano già resi responsabili di svariati reati contro il patrimonio e contro la persona.Per tale motivo il Questore, a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica, avendo accertato che non hanno alcun legame in questo centro e non risultando nessuna giustificazione plausibile sulla loro presenza, ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con l’intimazione a non ritornare a Siena per i prossimi tre anni.I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, inoltre, li hanno anche denunciati per le molestie arrecate alla cittadinanza.