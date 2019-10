Accusa un malore e si reca in bagno: turista muore in ristorante di Siena

Un turista 63enne di Genova è morto nel bagno di un ristorante del centro Siena a seguito di un malore. E' accaduto attorno alle 12.30 di ieri, domenica 27 ottobre.L'uomo, spiegano i Carabinieri, mentre stava pranzando, ha riferito ai compagni di viaggio di non sentirsi bene e si è recato in bagno. Non vedendolo tornare, gli amici sono andati ad accertarsi delle condizioni del 63enne trovandolo privo di vita. A nulla è servito il tentativo di rianimare l'uomo da parte dei sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul posto.I Carabinieri della Stazione di Siena hanno proceduto ai rilievi fotografici del caso, nonostante la chiarezza della situazione. Il medico legale ha certificato la morte per cause naturali e l'autorità giudiziaria valuterà se sia necessario disporre l'autopsia.