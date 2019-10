Auto e moto danneggiate in piazza Matteotti: indagini della Polizia con l'ausilio delle telecamere

La Polizia di Stato sulle tracce dei responsabili inviata i proprietari a sporgere denuncia in Questura

La Polizia di Stato è sulle tracce dei responsabili dei danneggiamenti avvenuti lo scorso 24 ottobre nel centro storico di Siena.Dopo la “notte di ordinaria follia” della scorsa settimana, quando tra piazza Matteotti e piazza Gramsci sono state danneggiate autovetture e motocicli, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, con la preziosa collaborazione della Polizia Municipale, stanno passando al setaccio le telecamere della zona per individuare i responsabili.Come si ricorderà, il 24 ottobre scorso, poco dopo le ore 3, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in piazza “della Posta” per la segnalazione di alcune persone che stavano danneggiando motocicli ed autovetture in sosta, senza apparente motivo.Sul posto, hanno notato diversi motocicli rovesciati a terra e alcune auto in sosta danneggiate, peraltro con evidenti tracce di sangue, verosimilmente lasciate da uno o più responsabili che si sono feriti durante l’azione.Sebbene le ricerche nell’immediato non abbiano consentito di trovare i responsabili che si erano già allontanato, dalle successive indagini, svolte anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori della Squadra Mobile hanno visto chiaramente che un gruppo di giovani, poco più che maggiorenni, si sono accaniti senza alcun motivo sulle auto, apparentemente per il semplice piacere nel danneggiarle.La Polizia è quindi sulle tracce dei responsabili ed invita i proprietari dei mezzi che hanno subito i danneggiamenti a recarsi in Questura per la denuncia, anche in vista di possibili risarcimenti dei danni.