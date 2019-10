Rimpasto Giunta Comune di Siena: il volontariato di Protezione Civile chiede continuitÃ  ed una figura di peso istituzionale

"Salutiamo Massimo Sportelli, ormai ex assessore alla Protezione Civile del Comune di Siena, riconoscendogli la bontà di quanto fatto". Ezio Sabatini, coordinatore provinciale del volontariato di Protezione Civile, fa appello alla politica senese affinché il prossimo titolare della delega si muova nel solco tracciato nel primo anno e mezzo di vita della giunta De Mossi."La nascita del Tavolo tecnico delle associazioni senesi - sottolinea Sabatini - è stato un risultato fondamentale per tutto il nostro movimento; arrivato dopo un anno intero di incontri a cui il coordinamento provinciale si è prestato come mediatore". Chiunque sarà la figura che prenderà il posto di Massimo Sportelli non potrà che prendere le mosse dal protocollo d'intesa firmato lo scorso 18 ottobre. L' auspicio è che il Sindaco individui una figura di peso istituzionale capace di trasmettere a tutta la macchina pubblica il valore della trasversalità della Protezione Civile. Sabatini conclude augurandosi che "l'opinione pubblica senese possa appassionarsi alla nostra materia con lo stesso interesse che ha dimostrato per il dibattito sulla sorte della delega ai lavori pubblici".