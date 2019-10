Il Comune di Siena informa che l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) in Piazza del Campo 7/8, Si comunica che l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) in Piazza del Campo 7/8, resterà chiuso per motivi di servizio martedì prossimo, 5 novembre, dalle ore 15 alle 17.