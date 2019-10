Siena, modifiche alla viabilitÃ  in viale Franci

Per consentire l’effettuazione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre, dalle ore 8 alle ore 13, in viale R. Franci, divieto di sosta con rimozione forzata, mentre, durante lo svolgimento della cerimonia all’Asilo Monumento è in vigore il divieto di transito.Il traffico veicolare proveniente da viale dei Mille, viale Curtatone e via F. Tozzi è autorizzato a transitare da via dei Gazzani, Campansi, Chigi Saracini, con uscita dal varco di porta Camollia.