Gruppo Pd Siena: ''Il Sindaco ammette di aver fatto un errore su Sant'Andrea ma fa bocciare la mozione del PD''

"I consiglieri PD Alessandro Masi, Giulia Periccioli e Bruno Valentini hanno chiesto al Comune con una mozione di spostare la tensostruttura che ha occupato lo spazio polivalente di Sant'Andrea. Per la precisione, di spostarla, a cura e spese dell’ente comunale, in un luogo più adeguato, restituendo il campino alla comunità di Sant'Andrea." Così un intervento dei consiglieri del Gruppo Pd in Consiglio comunale."La mozione è stata bocciata nonostante che il sindaco De Mossi abbia ammesso di aver sbagliato, attribuendo la colpa al mancato recapito di volantini che avrebbero dovuto informare la popolazione, rappresentando possibili deficit nella distribuzione.Ma il problema non è stato tanto la mancata informazione quanto il mancato coinvolgimento dei cittadini, perché non si priva un quartiere di uno spazio fino ad allora disponibile sempre e per tutti, senza discuterne preventivamente ed approfonditamente. Durante il dibattito, alcuni consiglieri di maggioranza hanno accusato il PD di aver fomentato e cavalcato il malessere dei residenti, la cui reazione è stata al contrario spontanea ed autonoma.Ad ogni modo, visto che è il Comune ad aver creato il problema, deve rapidamente trovare una soluzione che possa soddisfare sia gli abitanti di Sant'Andrea che i membri e le atlete della società Roller Team, che si sono autotassati per finanziare l'investimento, dando retta alle promesse del Comune. Il sindaco ha accennato ad una soluzione alternativa, ubicata nella zona di Presciano, ma l'importante è che facciano presto, dimostrando di aver capito la lezione che la città va amministrata ascoltando i cittadini. Pertanto, si aiuti la società Roller Team a trovare un'area adeguata e si restituisca al quartiere di Sant'Andrea lo spazio polivalente."