Siena: a scuola guida a bordo dell’auto ecologica e hi-tech

L’Autoscuola La Balzana di Siena è la prima in Italia, che ha scelto di dotarsi di un’autovettura che parla la lingua del futuro

A scuola guida a bordo di un’auto completamente ecologica, iper tecnologica e soprattutto sicura: è l’Autoscuola La Balzana di Siena, la prima in Italia, che ha scelto di dotarsi di un’autovettura che parla la lingua del futuro.Si tratta di una Tesla Model 3 con guida autonoma di livello 2 ad emissioni “0” capace di abbattere quasi totalmente l’inquinamento acustico e favorire la concentrazione sulla guida.Grazie all’uso di una tecnologia avanzatissima, che viene applicata alla sicurezza stradale, l’auto è dotata di una serie di sensori, telecamere e radar che permettono una visione a 360 gradi intorno al veicolo. Inoltre, un vero e proprio “computer centrale” della autovettura, capace di tempi di reazione di molto inferiori rispetto a quelli dell’occhio umano, garantisce la guida in totale sicurezza.“La gestione del veicolo elettrico – spiega Lorenzo Brocchi direttore dell’Autoscuola La Balzana di Siena - è diversa da quello classico a benzina o diesel, in quanto essendo un motore con una coppia elevata e costante ha una accelerazione da auto da corsa, pertanto da gestire con attenzione e intelligenza. Inoltre i motori elettrici hanno una frenata rigenerativa da saper usare al fine di ricaricare le batterie. Crediamo sia importante offrire ai nostri allievi un servizio che oltre all’apprendimento dei sistemi di guida tradizionale si apra anche a quelli che sono gli scenari futuri. Soprattutto se, come in questo caso, a guadagnarne sono la sicurezza e l’ambiente, un bene davvero di tutti”.“In una città che punta fortemente all’ecosostenibilità – commenta Andrea Corsi – e che promuove lo sviluppo della mobilità elettrica, un’iniziativa come questa non può che essere salutata che con estremo favore.”