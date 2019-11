''Campansi aperto'' tra musica, giochi e balli

Dal 6 al 8 novembre tre giorni per far conoscere alla città i servizi delle strutture gestite dall’Asp Città di Siena

Tre giorni per far conoscere alla città i servizi alla persona offerti dall’azienda senese Asp. E’ Il “Campansi aperto” iniziativa patrocinata dal Comune di Siena in programma dal 6 al 8 novembre, che rappresenta l’occasione per far visitare spazi e presentare prestazioni a disposizione della collettività.«Anche quest’anno siamo giunti a questo appuntamento, ormai diventato tradizionale per la città e per i nostri ospiti – dichiara Monica Crociani, presidente dell’Asp Città di Siena -. Un’occasione importante per far conoscere i servizi e le attività quotidiane all’interno delle nostre strutture, sempre più un’eccellenza nel panorama socio assistenziale cittadino e toscano. L’idea di coniugare in tre giorni divertimento, musica e spettacoli si sta rivelando anno dopo anno sempre più vincente. E il merito e il mio ringraziamento va al personale delle nostre strutture per il loro impegno, agli sponsor che ci sostengono, ai volontari dell’associazione AVO, sempre presenti, e ai giovani dell’Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano Terme». Un grazie anche a tutti i gruppi, cori, associazioni, artisti che si sono resi disponibili ad esibirsi gratuitamente per il Campansi Aperto.Il programma - Gli appuntamenti inizieranno mercoledì 6 novembre in Campansi (via Campansi, 18) alle ore 10 con l’apertura del “mercatino dell’Avo” e con la tombola, mentre nel pomeriggio alle ore 16 l’Accademia di Canto Moderno presenterà il concerto spettacolo dal titolo “Tanghi e ritmi sudamericani”. Per tutti i presenti buffet realizzato dalla cucina dell’Asp Città di Siena con servizio a cura dell’Istituto alberghiero “Artusi” di Chianciano Terme.Giovedì 7 novembre alle ore 10 in Campansi è in programma lo spettacolo “Musica degli anni ‘60” a cui, nel pomeriggio, alle ore 16,00 seguirà l’esibizione delle Majorettes della “Jazz Band di Rosia”. Sempre nel pomeriggio ma nella struttura Butini Bourke in via Pispini, alle 16,30 si esibirà il Coro di San Miniato, diretto del Maestro Maurizio Miro'. Per tutti i presenti buffet realizzato dalla cucina dell’Asp Città di Siena con servizio a cura dell’Istituto alberghiero “Artusi” di Chianciano Terme.Venerdì 8 novembre alle ore 10 nella struttura Campansi musica dal vivo con il gruppo "Siamo quelli del Carnevale". Alle ore 16 si esibirà la Scuola di Ballo Nemo Dance. Sempre nel pomeriggio ma nella struttura Caccialupi, in Via Mattioli, alle 16,30, pomeriggio in allegria con la "Tombola karaoke" e la partecipazione di Vincenzo Ragazzo con la sua fisarmonica e "L'A-mimo-azione" del gruppo AVO Siena. Per tutti i presenti buffet realizzato dalla cucina dell’Asp Città di Siena con servizio a cura dell’Istituto alberghiero “Artusi” di Chianciano Terme.La tre giorni di Campansi Aperto sarà anche l’occasione per far conoscere la vasta gamma dei prodotti a marchio “Asp Città di Siena” (cosmetici, integratori, creme viso e corpo, shampoo e bagnoschiuma) in vendita nelle farmacie Comunali di Via Veneto, di via Aretina e Stazione Ferroviaria e particolarmente apprezzati per la loro formulazione ed efficacia e per il rapporto qualità prezzo.