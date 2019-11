Oltre 200 firme di Sindaci, amministratori e militanti senesi: ''Siamo il Pd e vogliamo rilanciarlo''

"Il Partito Democratico è la nostra casa, una casa che abbiamo costruito insieme 12 anni fa per cambiare la politica italiana e metterci al servizio del nostro paese. La casa dei riformisti del centrosinistra italiano è questa, fuori dal PD ci sono solo velleità individualistiche e salti nel buio che indeboliscono il PD e, di conseguenza, aiutano la destra. In un momento complicato dividersi non serve, disorienta il nostro popolo e ci indebolisce. Le scissioni sono sempre sbagliate, anzitutto per chi le fa." Così un intervento del Pd provinciale di Siena."Noi siamo nel Partito Democratico con orgoglio e determinazione, per contribuire alla sua crescita e per rilanciarlo. Orgoglio, perché il PD in provincia di Siena è fatto di tanti amministratori, militanti e iscritti che ogni giorno si prendono cura, in modo disinteressato, delle proprie comunità. Determinazione, perché siamo consapevoli che il PD vada cambiato, il nostro progetto politico può e deve essere rilanciato e per farlo serve l’aiuto di tutte e tutti. Noi ci siamo."“Sono i nostri elettori e militanti che, in questo momento di difficoltà, ci chiedono di assumere iniziativa per rilanciare il ruolo del Partito Democratico – commenta Andrea Valenti, segretario territoriale del PD di Siena - il Governo e la scissione di Italia viva sono stati due passaggi complicati che hanno ferito l’orgoglio di larga parte del popolo democratico. A tutti coloro che vogliono un centrosinistra e un PD “in sella” per fronteggiare l’avanzata delle destre noi rispondiamo che ci siamo e ci saremo, ogni giorno, sul territorio grazie ai nostri militanti, Sindaci e amministratori. Il PD deve cambiare, lo sappiamo bene, ma lo si fa partecipando e aprendosi a nuovi contributi”.Hanno aderito ad ora: Andrea Valenti segretario provinciale PD Siena e i componenti dell’Esecutivo Provinciale Martina Borgogni, Cristina Catani, Daniele Cortonesi, Livia Gabbricci, Lore Lorenzi, Silvana Micheli, Alessio Pianigiani, Stefano Paolucci, Alberto Taccioli, Carlotta Lecami segretaria Giovani Democratici provincia di Siena, Susanna Cenni parlamentare, Simone Bezzini consigliere regionale, Michele Angiolini sindaco di Montepulciano, Luciana Bartaletti sindaca di Chiusdino, Serena Bartalucci capogruppo Monticiano, Gabriele Berni sindaco di Monteroni, Marcello Bonechi sindaco di Castellina in Chianti, David Bussagli sindaco di Poggibonsi, Agnese Carletti sindaca di San Casciano dei Bagni, Gianluca Chiercini capogruppo Chianciano Terme, Roberto Cottini sindaco di Cetona, Francesco Fabbrizzi sindaco di Radicofani, Silvio Franceschelli Presidente della Provincia di Siena e Sindaco di Montalcino, Andrea Frosini sindaco di Monteriggioni, Claudio Galletti sindaco di Castiglione d’ Orcia, Giacomo Grazi sindaco di Torrita di Siena, Alessandro Guerrini capogruppo Piancastagnaio, Giuseppe Gugliotti sindaco di Sovicille, Francesco Landi sindaco di Sarteano, Stefania Lio capogruppo Pienza, Roberto Machetti sindaco di Trequanda, Danilo Maramai sindaco di San Quirico d’Orcia, Alessandro Masi capogruppo PD Siena Andrea Marrucci sindaco di San Gimignano, Fabrizio Nepi sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabiola Parenti capogruppo Murlo, Michele Pescini sindaco di Gaiole in Chianti, Alessandro Starnini sindaco di Rapolano Terme, Fabrizio Tondi sindaco di Abbadia San Salvatore, Edo Zacchei sindaco di Sinalunga, Paola Buti vice sindaca di Monteriggioni, Stefano Nardi vice sindaco di Colle di Val d’ Elsa, Gianluca Baldanzi segretario UC Radda in Chianti, Simone Brogi segretario UC PD Castelnuovo Berardenga. Sirio Bussolotti segretario UC PD Cetona, Ilario Cottini segretario UC PD Gaiole in Chianti, Letizia Cosci segretaria UC PD Buonconvento, Mirko del Buono segretario UC PD Sarteano, Marcello Fallarino segretario UC PD Chianciano Terme, Paolo Gorelli segretario UC PD Murlo , Giacomo Meloni segretario UC PD Radicofani, , Sauro Mambrini segretario UC Abbadia San Salvatore, Alberto Millacci segretario UC PD Montepulciano, Fiorella Pianigiani segretaria UC PD Asciano, Maurizio Pelosi segretario UC Poggibonsi, Massimo Roncucci segretario UC PD Siena, Elena Rosignoli segretaria UC PD Torrita di Siena, Marzio Saladini segretario UC PD Montalcino, Fausto Scheggi segretario UC Castiglione d’Orcia e i seguenti amministratori, segretari di circolo, componenti di assemblea nazionale, regionale, provinciale, direzione provinciale, degli organismi nei livelli territoriali e semplici iscritti: Annarita Aceto. Nadia Agostini , Ilaria Albinelli, Fiorenza Anatrini, Lorenzo Armeni, Mariabianca Angelotti , Marco Baghini, Iva Barbi, Alessandro Barni, Patrizia Baldaccini, Mattia Ballerini, Michela Bardotti, Fabio Bargagli, Nico Bartalini, Luisa Battistini, Anna Beligni, Nicola Berti, Giovanni Bertino, Anna Betti, Andrea Biagianti, Maria Teresa Bianchi, Silvana Billi, Francesco Bisconti, Stefano Bolognesi, Stefano Bonacci, Marco Borgogni ,Marzio Brogi, Rossana Brogi, Roberto Bruchi, Ilenia Bruni, Massimiliano Bruttini, Paolo Bucelli, Mauro Burresi, Nada Cappelletti, Anna Carli, Luciano Carapelli, Maria Pace Carapelli, Francesco Caroni, Teri Carli, Alessandra Carrai, Fabio Carrozzino, Carla Caselli, Claudio Cavicchioli, Daniela Ceccherini, Valentina Cencetti, Giulia Maria Ciacci, Mauro Culicchi, Davide Cipullo, Franco Cigna, Lucia Coccheri, Maria Gioia Contemori, Giulia Coppi, Laura di Banella, Carmela di Gregorio, Fabio di Meo, Fiorella Fanciulli, Marialuce Ferretti, Asja Formichi, Claudia Foti, Antonio Franchetti, Cinzia Fregoli, Patrizia Formichi, Erika Formichi, Lara Formichi, Paola Furi, Enrico Galardi, Paolo Galgani, Remo Gannozzi, Mauro Giannetti, Nadia Giannetti, Marinella Giannotti, Paolo Giglioni, Daniele Giubbilei, Manuela Giuliani, Luana Giusti, Roberta Guerri, Italo Giovani , Gianluca Iachini, Filippo Lambardi, Giacomo Landi Fabio Lapisti, Silvia Lazzeri Germana Lorenzoni Flavia Maggi, Cornelio Mangiavacchi, Nicola Malvinni Mario Mariottini , Pierluigi Marrucci, Andrea Marzocchi, Enza Marzocchi, Cristina Masoni, Tommasina Materozzi, Giulia Mazzarelli, Fulvia Mazzuoli, Luca Mazzuoli, Paolo Mazzini, Andrea Micheletti, Paolo Morelli, Elisa Morbidelli, Maria Elena Nepi Massimo Neri, Mattia Nocchi, Italo Nisi, Antonella Nutarelli, Giancarlo Pagliai, Tiziana Palazzi, Serenella Pallecchi, Mario Pascucci, Barbara Pasquini, Massimo Pazzagli, Simonetta Pellegrini, Giulia Periccioli, Marisa Perugini, Ilaria Pianigiani, Nello Pianigiani, Giampiero Pierini, Rosanna Pugnalini, Alberto Rossi, Roberto Renai, Nico Ricci, Carlo Riccucci, Lauro Romani, Lucilla Romani, Sara Romano, Emanuela Rondoni, Alice Rossi, Fabio Rossi, Giuliano Rossi, Luca Rossi, Francesco Roveti , Luana Rovetini, Claudia Rumachella, Paolo Salvadori, Susanna Salvadori, Chiara Scarfiello, Giacomo Serini, Annalisa Tedeschi, Lucio Tridenti, Anna Tosi, Dina Tiberi, Simonetta Tilli, Rossella Tinti, Paolo Salvadori, Cesare Simonetti, Giuliano Simonetti, Annalisa Tedeschi, Luca Vagaggini, Simone Vigni, Boero Volpi.