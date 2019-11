Buoni spesa per la raccolta alimentare, consegnati a Siena 2.610 euro

Sono stati consegnati presso lo Spazio Soci del Coop.Fi di Siena Grondaie i buoni spesa, per un totale di 2.610 euro, che Unicoop Firenze dona alle associazioni che hanno partecipato alla raccolta alimentare.I buoni spesa, da 10 euro ciascuno, sono stati consegnati da Giampiero Pacchierotti, presidente della sezione soci Coop di Siena, a Andrea Valboni, provveditore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena e a Giovanni Tondo, direttore Caritas Diocesana. Serviranno per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.I buoni, validi fino al 30.06.2020, si riferiscono a quanto raccolto presso i supermercati Unicoop Firenze di Siena Cittadini e Siena Grondaie nelle due raccolte alimentari del 2018. Fra marzo e ottobre 2019 invece sono stati raccolti circa 101,35 quintali di prodotti.“La consegna dei buoni spesa di oggi segna un momento importante per la solidarietà in città. Dopo la grande partecipazione alla raccolta alimentare di sabato 19 ottobre, oggi arriva un altro concreto e importante contributo alle associazioni di volontariato che seguono chi si trova in condizioni di disagio socio-economico. Unicoop Firenze, i suoi soci e clienti e la Fondazione Il Cuore si scioglie si confermano vicini a chi ha meno” ha affermato Pacchierotti.