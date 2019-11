Controlli congiunti e sicurezza sul bus: il bilancio del primo mese di verifiche a Siena

Le attività dei verificatori di Tiemme in collaborazione con gli agenti di Polizia Municipale hanno interessato le linee extraurbane in arrivo e partenza da Siena e linea notturna urbana 60N

Primo mese di controlli congiunti effettuati a Siena in collaborazione tra Tiemme e il Comando di Polizia Municipale a bordo dei bus in servizio sul territorio comunale. Nella prima fase dell’attività sono stati controllati circa 2 mila passeggeri ed elevate circa 100 sanzioni nei confronti di coloro trovati sprovvisti di regolare titolo di viaggio.I controlli, che vedono gli agenti di Polizia Municipale in borghese affiancare il personale di Tiemme, si è concentrata sulle linee extraurbane in arrivo e partenza da Siena e sulla linea urbana notturna 60N.“La collaborazione conferma l’importanza di fare sinergia sul territorio, sia in termini di sicurezza che monitoraggio – commenta il Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini -, i controlli sono avvenuti in un ambiente tutto sommato sereno e costruttivo, in cui il nostro personale ha potuto anche dare informazioni sul suo operato agli utenti a bordo. Ciò ci spinge ad andare avanti nella collaborazione con la Polizia Municipale di Siena e nelle prossime settimane saranno pianificate ulteriori attività”.