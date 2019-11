Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 21 novembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 21 novembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 238 2019 COMMISSIONE CONSILIARE ELETTE – NUOVA COMPOSIZIONE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 239 2019 COMMISSIONE CONSILIARE “SPORT” - SOSTITUZIONE COMPONENTE.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 185 2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 220 2019 SOCIETA'CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO – APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 228 2019 REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE – APPROVAZIONE.6 APPROVAZIONI VERBALI 225 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (31/10/2019).7 COMUNICAZIONI 224 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.8 INTERROGAZIONE 190 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO IN CUI VERSA LA GRADINATA DE LUCA DELLO STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI.9 INTERROGAZIONE 195 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA DECISIONE DEL COMUNE DI SIENA DI USCIRE DA FONDAZIONE MUSEI SENESI.10 INTERROGAZIONE 202 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO SENESE IN PIAZZA DEL CAMPO.11 INTERROGAZIONE 214 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DI PROGETTARE UN “EVENTO STILE PITTI” TRAMITE UNA SFILATA DI MODA PER DARE UNA NUOVA DIMENSIONE A SIENA COME RIPORTATO IN ALCUNI ARTICOLI DI GIORNALE DEL MESE DI AGOSTO.12 INTERROGAZIONE 215 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUGI PICCINI IN MERITO AI RAPPORTI CON LO STATO CINESE SOTTOSCRITTI DURANTE IL VIAGGIO IN CINA NEL DICEMBRE 2018.13 INTERROGAZIONE 217 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SUL COSTO DEL PAGAMENTO RATEALE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A SIENA PARCHEGGI SPA.14 INTERROGAZIONE 221 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “GALLERIA DEL PALIO”.15 INTERROGAZIONE 226 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA “PRESENZA E ATTIVITA'DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI”.16 INTERROGAZIONE 229 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULLO STATO DELLA REDAZIONE DEL POC E DEL PUMS.17 INTERROGAZIONE 230 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA PRESENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE PER L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI ALUNNI.18 INTERROGAZIONE 232 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU ESTENSIONE FOGNATURE ZONA MALAMERENDA.19 INTERROGAZIONE 233 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.20 INTERROGAZIONE 234 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI STOCCAGGIO MERCI ESTERNO ALLE MURA PER RIFORNIRE LE ATTIVITA'COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO E DEL TRAFFICO NELLA SUA COMPLESSITA'.21 INTERROGAZIONE 236 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MANCATA CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI UNIVERSITARI.22 INTERROGAZIONE 237 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ALCUNE AREE DELLA CITTA'.23 INTERROGAZIONE 240 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI SULLA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “IL CASTAGNO”.24 MOZIONE 165 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI USCITA DEL COMUNE DI SIENA DALLA RETE RE.A.DY E REALIZZAZIONE PROGETTI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE.25 MOZIONE 231 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI SU INTERVENTI E TUTELE DI BMPS CON RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI USCITA DA PARTE DEL MEF DAL CAPITALE DELLA BANCA, ENTRO IL 31/12/2019, CORRELATO CON I SUCCESSIVI PASSAGGI E SCADENZA DELL'USCITA ENTRO IL 31/12/2021.26 MOZIONE 235 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI SULL'EVOLUZIONE DEGLI ASSETTI DI RAPPRESENTANZA IN CONSIGLIO COMUNALE.27 MOZIONE 241 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PER L'ESPRESSA CONDANNA DI OGNI FORMA DI ESTREMISMO DOPO LE RISULTANZE DELL'INCHIESTA NELLA PROVINCIA DI SIENA.