Siena, modifiche alla viabilitÃ  in via del Giglio e zone limitrofe

Per consentire l’effettuazione di lavori con mezzo specializzato ed equipaggiato con piattaforma aerea mobile, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, dalle ore 10 alle 15,30, in via del Giglio a Siena, divieto di transito tra le intersezioni con via del Refe Nero e via delle Vergini, di sosta tra gli incroci con via dei Baroncelli e via delle Vergini.Inoltre in via delle Vergini senso unico di marcia, mentre in via Baroncelli doppio senso di circolazione tra le intersezioni con via dei Rossi e via del Giglio.