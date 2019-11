Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 28 novembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 21 novembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 185 2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 242 2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 – COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO TOSCANA CORTE DEI CONTI N . 362 DEL 31 OTTOBRE 2019.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 243 2019 VARIAZIONI DI BILANCIO 2019-2021 E RIMODULAZIONE DEL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 3.12.2018 (ART. 188 D.LGS. 267/2000 E D.M. 2.4.2015) – MISURE CORRETTIVE AI SENSI DELIBERA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 325/2019 – MODIFICA DEL C.C. 66 DEL 10 MAGGIO 2019.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 250 2019 REGOLAMENTO PER IL PALIO – MODIFICA.5 COMUNICAZIONI 244 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.6 INTERROGAZIONE 230 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA PRESENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE PER L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI ALUNNI.7 INTERROGAZIONE 232 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU ESTENSIONE FOGNATURE ZONA MALAMERENDA.8 INTERROGAZIONE 233 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.9 INTERROGAZIONE 234 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI STOCCAGGIO MERCI ESTERNO ALLE MURA PER RIFORNIRE LE ATTIVITA'COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO E DEL TRAFFICO NELLA SUA COMPLESSITA'.10 INTERROGAZIONE 236 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MANCATA CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI UNIVERSITARI.11 INTERROGAZIONE 237 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ALCUNE AREE DELLA CITTA'.12 INTERROGAZIONE 240 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI SULLA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “IL CASTAGNO”.13 INTERROGAZIONE 248 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLE ATTIVITA'COMMERCIALI NEL PERIODO NATALIZIO.14 MOZIONE 245 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI SULLE DIFFICOLTA'LOGISTICHE PER MANCANZA DI AULE DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI SIENA.15 MOZIONE 246 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI SUL CONTROLLO FAUNA NEL TERRITORIO COMUNALE.16 MOZIONE 247 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIMITERO PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE.17 MOZIONE 249 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, PER SIENA VANNI GRICCIOLI PER SOLLECITARE AGLI UTENTI COMPETENTI, LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DEL “RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA-FIRENZE”.