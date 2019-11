Siena, il Consiglio comunale di giovedì 28 novembre 2019

I lavori a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 21 novembre, alle ore 9, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamentoFabio Massimo Castellani coordinatore del Gruppo Misto facendo seguito a recenti notizie giornalistiche che fanno riferimento a indagini che sembrano aver coinvolto anche dirigenti sanitari nella nostra città ha, insieme a Anna Masignani e Barbara Magi, presentato un’interrogazione urgente.Nell’atto il consigliere ha chiesto al sindaco se era a conoscenza della cosa; se ha avuto modo di avere contatto con la Direzione della ASL di Siena e se, conseguentemente, sia a conoscenza delle valutazioni eventualmente espresse; se sussistono situazioni di incompatibilità in merito a incarichi attuali in ambito sanitario; se, stante l’incertezza derivante da eventualDescrizione: officeArt objecti provvedimenti emessi dalla Procura, sia stata valutata o presa in considerazione una possibile autosospensione da possibili incarichi da parte degli interessati in attesa del naturale svolgimento del lavoro della Magistratura. Infine, se intenda chiedere alla ASL e al Presidente della Società della Salute se siano stati attivati eventuali provvedimenti disciplinari e lo stato degli stessi.L’assessore alla Salute, Francesca Appolloni nel rispondere all’interrogazione ha ricordato "la posizione garantista dell’amministrazione" dichiarando comunque che "siamo in attesa che le indagini facciano il loro corso, tuttavia sono valutazioni che ci premono. Appena possibile - ha concluso - vi riferiremo anche di quanto risposto dal Direttore dell’ASL di Siena e dal Presidente della Società della Salute".Castellani ha ringraziato e invitato "a monitorare l’evoluzione della vicenda".L'assemblea consiliare ha approvato il nuovo Regolamento delle spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio del Comune, promuovendone l'immagine o l'attività all'esterno, in occasione di visite, manifestazioni o ricorrenze."Abbiamo ritenuto necessario – come ha spiegato l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi - dotarsi di uno specifico Regolamento interno, perché, nonostante le norme in materia, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica per questa materia. Le spese di rappresentanza, infatti, possono sostenersi in base alla stretta correlazione con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini amministrativi, alla rigorosa motivazione sullo specifico interesse pubblico perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività e la spesa erogata, nonchè alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa, e alla rispondenza ai criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini"."Il testo approvato – ha concluso l’assessore -, è composto da 9 articoli e serve a fare definitivamente chiarezza su quelle spese che ogni anno devono essere rendicontate alla Corte dei Conti".Il Presidente del Consiglio comunale Marco Falorni ha informato l'aula che il consigliere Barbara Magi (Voltiamo Pagina) è confluita nel “Gruppo Misto”.Il sindaco Luigi De Mossi ha comunicato la nomina di Rosella Terreni a presidente dell’organo di controllo di Intesa; i 4 componenti del consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale Siena Jazz: Maurizio Astori, Simona Coco, Daniele Leonardi e Giannetto Marchettini; la nomina del revisore unico Ato rifiuti toscana sud: Gasperini Signorini Claudio e la designazione di Franco Vaselli per la Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento de Palio per quanto concerne gli articoli 37 e 38 come disposto nella delibera, sempre di Consiglio, dello scorso giugno. Dopo la prevista sperimentazione effettuata durante i Palii del 2019, il successivo apprezzamento espresso da parte dei Capitani delle contrade e della stessa Commissione di studio per la revisione del Regolamento, che ha palesato il proprio convincimento circa l’efficacia di tali modifiche, anche il consesso cittadino all’unanimità. Si è pronunciato favorevolmente.Oltre ai suddetti articoli il Consiglio, recependo le indicazioni della Commissione di studio che ha ritenuto procedere, all’unanimità, ha approvato un’ulteriore revisione riguardante gli artt. 92 e 100 relativi, rispettivamente alle modalità di redazione delle relazioni dei Deputati della Festa e ai provvedimenti d’urgenza da adottare da parte del Sindaco.Il testo con tutte le modifiche approvate entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre.La presenza della Polizia Municipale all’ingresso delle scuole per l’entrata e l’uscita degli alunni è stata portata all’attenzione del consiglio comunale attraverso un’interrogazione firmata dai consiglieri Pd Giulia Periccioli, Luca Micheli e Bruno Valentini. "Si ha notizia – ha detto Bruno Valentini - di una recente nota del comando della Polizia Municipale agli istituti comprensivi Cecco Angiolieri, Mattioli, San Bernardino, Federigo Tozzi e Jacopo della Quercia, con la quale si comunicava che, per non meglio precisati motivi organizzativi, non era più in grado di assicurare la presenza costante del personale in entrata e in uscita dai plessi scolastici". Il consigliere ha quindi chiesto alla Giunta "di riferire sulla vicenda e illustrare quali siano i programmi a supporto della sicurezza in entrata e in uscita presso le scuole della nostra città".Il vicesindaco Corsi ha risposto precisando che "è singolare che proprio il consigliere Valentini presenti questa interrogazione visto che durante il suo mandato, il corpo di polizia municipale ha redatto una comunicazione uguale in tutto e per tutto a questa in oggetto.Una pretestuosa polemica quindi considerando che l’oggetto della comunicazione della Polizia, a cui è seguita una mia lettera a tutti i plessi, aveva il fine di attivare, in via precauzionale, una collaborazione con le scuole". Proseguendo poi nel dichiarare che "la polizia versa in una situazione di personale particolarmente critica, situazione che il consigliere conosce, e che ha portato notevoli criticità a cui noi abbiamo apportato rimedio con concorsi. Dal 16 dicembre, infatti, 6 agenti entreranno in servizio. Le emergenze non sono preventivabili e quindi il Corpo dei Vigili non può fisicamente sempre garantire tale servizio in tutte le scuole senesi, tranne che per le elementari. Questo aspetto però, dal 16 dicembre, sarà scongiurato. Stiamo poi intraprendendo anche un corso di collaborazione con volontari e stiamo valutando di rivolgerci a dei professionisti che liberino la polizia municipale da questo compito".Valentini nella sua replica ha elencato le motivazioni per cui si è dichiarato "completamente insoddisfatto", precisando che "la lettera di due anni fa non era analoga e si riferiva solo alle scuole medie e dovuta ad un concreto allarme terrorismo che avrebbe potuto impegnare la polizia, mentre l’ultima comunicazione era estesa a tutte le scuole soprattutto alle elementari e materne e creando allarme tra genitori e insegnati. Per quanto riguarda le assunzioni, Valentini ha dichiarato che non si facevano non per colpa dell’amministrazione precedente bensì dello Stato, che non permetteva per legge di farle. È da poco che sono stati introdotti dei correttivi per aprire a nuove assunzioni". Sottolineando "che l’attuale amministrazione, in tal senso, ha fatto ritardi e ed errori nel concorso", ha concluso dicendo "che vigilerà per vedere se verranno rispettati gli impegni presi durante la precedente campagna elettorale in merito ai vigili urbani".L’estensione delle fognature nella zona di Malamerenda è stata al centro di un’interrogazione di Bruno Valentini e Giulia Periccioli (PD), discussa in consiglio comunale. Il consigliere ha ricordato che "ci sono diverse utenze non allacciate alla pubblica fognatura su cui l’amministrazione aveva realizzato una prima stesura di un progetto per risolvere la questione". Valentini ha dunque interrogato la Giunta per sapere "per quale motivo non è stato dato seguito alla progettazione in oggetto", e per sollecitare "quanto necessario per addivenire alla soluzione di un problema annoso che costituisce un forte disagio per le famiglie della zona interessata oltre che una situazione di preoccupante degrado ambientale e una violazione delle norme sugli scarichi fognari".A rispondere l’assessore ai Lavori Pubblici, Sara Pugliese, che ha ripercorso i fatti: "Nel marzo 2015 alcuni cittadini senesi residenti nella zona di Colle Malamerenda, hanno fatto richiesta di essere allacciati al collettore fognario pubblico cha dal fondovalle recapita i liquami di una parte della città di Siena al depuratore di Ponte a Tressa: la zona non è servita da pubbliche fognature. I cittadini, oltre alla richiesta, si sono resi disponibili a compartecipare alla realizzazione del collettore fognario". L’assessore ha dunque spiegato che "trattandosi di una estensione di rete fognaria, l’opera è a carico del Comune proprietario delle Reti, come stabilito dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, che può realizzarla avvalendosi di fondi propri o di altri fondi pubblici o privati ovvero in compartecipazione". Il Comune di Siena "si è quindi attivato e ha incaricato il proprio ufficio tecnico di redigere il progetto definitivo che è stato approvato dalla Giunta il 26 aprile 2018 con una spesa interamente a carico al Comune", ha detto Pugliese, aggiungendo che