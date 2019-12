Michele Pinassi: ''Movimento 5 Stelle, quando farete sapere ai cittadini senesi le motivazioni ufficiali della mancata certificazione della lista elettorale?''

"Devo ammettere che al MoVimento 5 Stelle, o quantomeno ai suoi rappresentanti territoriali, non manca certo il “coraggio” (qualcuno probabilmente la definirebbe “sfacciataggine”): dopo la mancata certificazione della lista elettorale e la conseguente sconfessione del gruppo storico “MoVimento Siena 5 Stelle”, che dopo 12 anni di lavoro sul territorio ha visto vanificare tutto a causa della incomprensibile decisione di un anonimo “staff”, continuano a farsi vedere a Siena per “ascoltare le idee, i pareri e i consigli [...] ha bisogno dell’intelligenza collettiva, dell’esperienza di molti e dell’entusiasmo di tutti." Così interviene Michele Pinassi.



"Gentile Consigliere Regionale Giannarelli, che ne dice se iniziamo dal far sapere a tutti i cittadini senesi le motivazioni ufficiali della mancata certificazione della lista Siena 5 Stelle? Che ne pensa di partire da questo semplice gesto di chiarezza, presupposto indispensabile per ogni forza politica che ambisce al governo del nostro Territorio? Crede che, dopo oltre un anno da quella decisione, sussistano finalmente i presupposti per avere una motivazione ufficiale?



O forse vuole ancora rispondere che non ne sa niente, non c’entra niente, se c’era dormiva? Se così fosse, quali garanzie o certezze potrà mai offrire a tutti quei cittadini che ancora credono nel MoVimento 5 Stelle?



Per finire, mi permetta umilmente di ricordarle che presentarsi a Siena proprio il giorno di Sant’Ansano -patrono di Siena-, una importante e sentita ricorrenza religiosa della nostra città, potrebbe non essere particolarmente apprezzato…"