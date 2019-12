Fratelli d'Italia: incontro pubblico a Siena sulla finanziaria

Si parlerà degli emendamenti di Giorgia Meloni a sostegno delle famiglie, delle imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro



Il gruppo consiliare di FDI con i consiglieri Alessandra Bagnoli, Maurizio Forzoni, Bernardo Maggiorelli, hanno organizzato un incontro aperto a tutti i cittadini per venerdì 6 dicembre alle ore 18.00 a Palazzo Patrizi; il tema centrale sarà “La finanziaria delle Tasse e della Burocrazia“. Interverrà l’onorevole Andrea Delmastro, presidente della Giunta autorizzazioni a procedere, coordinerà Enrico Tucci, presidente del Circolo FDI Siena “Città Nostra”.



Interverranno anche Franco Vaselli deputato designato della Fondazione MPS, l’assessore Francesco Michelotti, il coordinatore regionale FDI Francesco Torselli, il presidente provinciale di Gioventù nazionale Emanuele Andreucci e il commissario provinciale FDI Siena Fabrizio Rossi.



I tre consiglieri comunali hanno illustrato l'evento di venerdì prossimo: “Parleremo ai cittadini di problemi concreti e di una finanziaria che non crea sviluppo, ma solo nuove tasse e che interviene in maniera marginale per le famiglie e le imprese. E' previsto un deficit di 16,3 miliardi nel 2020 a causa di una manovra sciagurata che introduce una raffica di microtasse su plastica, bevande, auto aziendali, vincite, tabacchi, etc., senza prevedere niente per lo sviluppo.



Illustreremo per il tramite dell'on. Delmastro i più significativi tra gli oltre 500 emendamenti che FDI ha presentato in Parlamento a sostegno delle famiglie, delle imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro.



Per le famiglie ricordiamo la proposta di IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia, l'apertura degli asili nido a tempo pieno, a rotazione nel periodo estivo, un fondo per la gratuità degli asili nido con una dotazione di 1,5 miliardi l'anno a partire dal 2020, l'estensione da 3 mesi a 12 mesi del congedo parentale obbligatorio, l'incremento del fondo per gli alunni con disabilità.



Per le imprese, Fratelli d'Italia ha chiesto l'estensione del cuneo fiscale ai lavoratori autonomi, la detassazione per imprese che aprono sedi aggiuntive in aree depresse, il mantenimento dell'attuale regime forfettario, la introduzione di una tassa per le banche che non riducono le commissioni, la Web Tax.



Una bella occasione per i cittadini senesi di confrontarsi con la classe dirigente di un partito coerente, in grande crescita, che si propone per il governo della Toscana e dell'Italia.”