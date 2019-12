Siena, al via i lavori di messa in sicurezza dell'area ''Ex Fornaci Semplici'' a Cerchiaia

Lunedì 9 dicembre avrà inizio l’opera di bonifica dell’area “Ex Fornaci Semplici” in via della Fornace Vecchia in zona Cerchiaia a Siena. Una superficie complessiva di 116 mq interessata da materiale inquinante all’interno di quella che è stata la zona industriale che ha ospitato fino alla fine degli anni Settanta le storiche fornaci.



I lavori di messa in sicurezza diretti dal geologo Fabio Poggi dello Studio Progeo Associati e affidati alla ditta Bruschi s.r.l di Cortona avranno la durata di 71 giorni (compatibilmente con le condizioni atmosferiche), comprensivi dei tempi di analisi dei campioni di terreno, per un ammontare totale di 145.000 euro.



"Con l’intervento importante per salvaguardare la salute dei nostri cittadini - ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici Sara Pugliese – si provvederà all’eliminazione del manufatto in cemento presente in quest’area dove sono stati rilevati idrocarburi pesanti".



Nell’ottica del contenimento di eventuali disagi del cantiere è stata prevista una serie di azioni tese a diminuire le emissioni rumorose con l’istallazione di barriere fonoassorbenti adiacenti lo scavo.



Per quanto riguarda, invece, l’eventuale emissione di polveri, se necessario, sarà effettuata una bagnatura della terra da movimentare.



"Tutte azioni studiate - ha concluso l’assessore - per non alterare la vivibilità della zona". "I residenti delle vie contermini il luogo dell’intervento saranno informati anche attraverso una comunicazione scritta e dettagliata che sarà lasciata all’interno delle loro cassette delle lettere.