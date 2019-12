Open day e cerimonia di consegna dei diplomi al ''Bandini'' di Siena

Venerdì 6 dicembre porte aperte. Presentazione delle attività e incontro tra genitori e docenti

Porte aperte all’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena. Venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 16, lezioni e laboratori aperti con i ragazzi e i genitori che potranno visitare l’istituto e assistere liberamente alle attività didattiche del venerdì pomeriggio seguendo i percorsi predisposti. Mentre dalle 17,15 in Aula Magna il dirigente scolastico, Alfredo Stefanelli e i rappresentanti degli studenti incontreranno le famiglie con la proiezione di un video di presentazione dei corsi, in particolar modo la nuova curvatura per Interior design, vera novità per il nuovo anno scolastico 2019/2020.Una cerimonia che si aprirà alle 14.20 con il benvenuto e la presentazione dei corsi del Siena jazz University che, alle 14.30, terrà anche un concerto. Alle ore 14.45 la consueta cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che si sono diplomati nello scorso anno scolastico.«Proseguono le attività legate all’orientamento degli alunni delle scuole primarie di secondo grado – spiega il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – crediamo che la scuola debba essere in grado di dialogare sempre più con le famiglie e gli studenti. Aprire le porte e far conoscere attività e i luoghi delle lezioni, oltre che instaurare un rapporto con i docenti riteniamo sia il modo migliore per intraprendere un percorso di formazione completo per i ragazzi».Infine dalle 17.45 i docenti dei singoli indirizzi incontreranno le famiglie per approfondimenti, chiarimenti e la visita dei laboratori.