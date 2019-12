Siena, modifiche alla viabilità in occasione del ''Mercato nel Campo''

In occasione del “Mercato nel Campo”, in programma per domani, sabato 7 dicembre, e domenica 8, la Polizia Municipale di Siena ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.Dalle ore 22 dell'8 fino alle ore 15 del 9 dicembre, divieto di fermata in via Pantaneto, Banchi di Sotto, Rinaldini, Porrione, S. Martino. Fino alle ore 20 di oggi, e dalle 22 di domenica 8 fino alle ore 9 di lunedi 9 divieto di transito pedonale, ad eccezione del personale dell’organizzazione, in piazza del Campo (in alcuni tratti dell’area mattonata interessati dall'allestimento).Dalle 5 di domani alle 24 di domenica 8 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Mercato (escluso vicolo del Fontanello e l’area compresa tra via di Porta Giustizia e il collegamento tra via dei Malcontenti e vicolo San Salvadore), ad eccezione dei mezzi degli organizzatori.Dalle ore 5 di domani alle 24 dell'8 divieto di transito in via Salicotto (tra piazza del Campo e vicolo della Manna), ad esclusione dei veicoli dei partecipanti al Mercato, e di quelli di Sei Toscana (a questi ultimi è consentito il transito in doppio senso di circolazione in via di Salicotto); divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Campo, via Rinaldini, Porrione (tra piazza del Campo e Logge del Papa); in Casato di Sotto divieto di transito ad esclusione dei mezzi dei residenti e per l'accesso ai garage, con ingresso e uscita dall'intersezione con Casato di Sopra, e senso unico alternato con diritto di precedenza al transito sulla direttrice normalmente consentita; all’intersezione con via della Fonte obbligo di svolta a sinistra verso quest'ultima; doppio senso di circolazione e divieto di sosta permanente con rimozione in via G. Duprè, tra gli incroci con vicolo della Fonte e via del Mercato. Nel Casato di Sopra divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 3,5 t., e all’intersezione con via della Fonte obbligo di svolta a destra con immissione nella stessa, ad eccezione dei veicoli dei residenti e garage in Casato di Sotto.Nelle due giornate del Mercato dalle ore 20 alle 24 i mezzi dei partecipanti all'appuntamento sono autorizzati a raggiungere piazza del Campo percorrendo via del Mercato e via G. Duprè, uscendo da via Salicotto.I veicoli di Sei Toscana e degli operatori possono transitare e sostare nell’area sottostante il loggiato centrale di piazza del Mercato.Negli orari di chiusura al transito in piazza del Campo, le operazioni di carico e scarico delle merci per le attività dell’area interessata dovranno essere effettuate nelle vie limitrofe.Il conferimento dei rifiuti dei negozi in piazza del Campo e nelle aree limitrofe dovrà essere effettuato entro le 7.30 del 7 e 8 dicembre, dopo tale orario potrà essere effettuato nelle vie e vicoli limitrofi entro i consueti orari di raccolta.