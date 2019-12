La Lega scende in piazza contro il MES: gazebo in 15 piazze della provincia di Siena

"Saranno ben ventitrè i gazebo allestiti dalla Lega in questo fine settimana nelle piazze senesi per dare la possibilità ai cittadini di firmare contro il MES. Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Siena, Asciano, Abbadia San Salvatore, Sinalunga, Montepulciano, Radicofani, Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Moltalcino, Pienza, Sarteano e San Casciano dei Bagni sono i comuni dove sabato e domenica si potrà firmare contro la ratifica di un trattato che è contro l’interesse nazionale con il quale si prevede che l’Italia debba versare in un fondo europeo ben 124 miliardi di euro per salvare le banche in difficoltà, che a detta di tutti gli analisti in questo momento sono solo quelle tedesche." Così una nota della Lega."La battaglia politica che stiamo affrontando sul MES è nel pieno interesse degli italiani e dei loro risparmi, che rischierebbero di essere seriamente compromessi per salvare le banche di altri stati proprio in un momento storico nel quale anche l’economia del nostro paese non va a gonfie vele e che rischierebbe ancora di più di fronte ai meccanismi del MES, che ricordiamo essere un organismo guidato da personaggi stranieri ai quali addirittura viene garantita l’immunità e l’improcessabilità nell’utilizzo di quelle centinaia di miliardi di euro versati nel fondo.Nel link seguente potete trovare tutti i gazebo e gli orari per venire a firmare: http://naz-toscana.leganord.org/eventi/stop-mes-vieni-a-firmare/