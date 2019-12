Siena, 23enne agli arresti domiciliari per altri reati arrestata anche per estorsione

Una 23enne italiana con precedenti denunce a carico, ospitata da una casa famiglia a Siena dove si trova agli arresti domiciliari, è stata arrestata in flagranza del reato di estorsione dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, nel parcheggio dei Due Ponti limitrofo a viale Toselli.La ragazza dopo aver sottratto una borsa contenente gioielli e documenti dall’interno di un ristorante etnico poco distante, mentre i titolari pranzavano in sala, ha richiesto un riscatto di 200 euro per restituirla alla titolare dell’esercizio pubblico.Quest’ultima è stata ricevuta dai militari che hanno raccolto la dettagliata denuncia convincendola ad assecondare la ragazza che lei conosceva. La donna si è così presentata all’appuntamento, fissato per le 18 in un parcheggio semideserto ed ha consegnato all’autrice dell’estorsione 4 banconote da 50 euro che erano state precedentemente fotocopiate dai militari. Avvenuto lo scambio, le donne si sono allontanate a piedi in direzioni opposte.La 23enne è stata subito bloccata dai carabinieri in borghese che si erano nascosti in diverse postazioni del parcheggio ed è stata tratta in arresto. Naturalmente le banconote rinvenute recavano i numeri di serie di quelle precedentemente fotocopiate. L’estorsione si è così consumata, e la giovane è stata arrestata in flagranza di reato.Dopo una perquisizione domiciliare e la redazione degli atti, la 23enne è tornata agli arresti domiciliari nel luogo dove già li stava scontando per altra causa. Non è andata al carcere di Sollicciano per la giovane età e perché occorre approfondire alcuni aspetti che comunque non la giustificano. Avrebbe infatti lavorato in passato nel ristorante dove sarebbe stata retribuita solo parzialmente, per cui l’estorsione avrebbe dovuto risarcirla di quanto le era dovuto facendosi giustizia da sè.