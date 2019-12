I Vigili del Fuoco di Siena celebrano Santa Barbara e tracciano un bilancio dell'attivitÃ  dell'ultimo anno

Mercoledì 4 dicembre i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siena hanno celebrano la festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.La celebrazione si è tenuta presso il Comando del Ruffolo alla presenza delle autorità con la celebrazione della santa messa. Nell'occasione il Comandante provinciale ingegnere Ugo Nassi ha illustrato le attività del Corpo dall'1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019.Nel periodo considerato, il Comando ha effettuato le seguenti attività:• Attestazione rinnovo periodico n. 101• Richieste Scia Cat. A e B entrata n. 405, uscita n. 245• Richieste Scia Cat. C n. 75, Valutazione progetto n. 164• Rinnovi GPL n. 479, Rilascio CPI n. 15• Esposti evasi n. 22, Istanze di deroga presentate n° 11, evase n° 11• procedimenti sanzionatori di cui al D.Lvo 758/94 n° 22• Prevenzione incendi € 301.356,00, Vigilanza € 113.661,38• Corsi effettuati n° 38 e 35 sessioni di esami• Totale discenti n° 553 e n° 449 persone accertate• Introito complessivo €. 77.428,00• Comunicazioni di reato trasmesse all’A.G. n° 95• D Lgs. 139/06 n° 22• Deleghe di Indagine n. 18• Servizi effettuati n° 374, in particolare:• Servizi Effettuati:• Stadio n° 31• Palazzo dello Sport n° 44• Teatri n° 189• Manifestazioni n° 30Per quanto riguarda la formazione interna il Comando Vigili del Fuoco di Siena ha svolto 2 corsi TAS livello 2, 1 corso Addetti Sala Operativa, 2 Informatica, 1 Dissesti Statici. Per la Campagna AIB 2019 sono stati eseguiti n. 93 Interventi. Sono state svolte 3 esercitazioni di Protezione Civile a S. Casciano,Sinalunga e Chiusi durante la settimana Nazionale della Protezione Civile. Sono stati svolti 3 corsi formativo di tecniche operative di utilizzo di dispositivi da impiegare in occasione della ricerca a persone scomparse agli appartenenti alle associazioni di volontariato. E’ stata attivata la Sala Provinciale di Protezione Civile presso la sede del Comando ed utilizzata nell’ultima emergenza atmosferica del 17/11/2019. Tra i principali interventi sia locali che nazionali che hanno vistoimpegnati i Vigili del Fuoco senesi nell’anno appena trascorso merita ricordare:• Incendio attività commerciale Marino Fa Mercato in Poggibonsi• Incendio attività di riciclo rifiuti Pianigiani srl in Siena• Incendio autorimessa condominiale interrata in Siena• Incendio azienda agricola La Magione in Monteriggioni• Incendio autofficina FR in Torrita di Siena• Eventi atmosferici del 27/05/19 nei comuni di Sinalunga e Rapolano• Eventi atmosferici del 17/11/19 nei comuni della provincia di Siena• Numerosi interventi per ricerche persone disperse sia in ambito provinciale, come quella di Mucellena di Casole d’Elsa che in ambito nazionale, con l’ausilio dei nuclei cinofili e SAPR.Nel periodo 1 dicembre 2018 – 30 novembre 2019 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena ha effettuato complessivamente 5316 interventi di soccorso tecnico urgente. In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti:740 volte per incendio;318 volte per incidente stradale;291 volte per dissesti statici;201 volte per danni d’acqua;1282 volte per aperture porta;305 volte per soccorsi a persone;118 volte per fughe di gas;132 volte per soccorsi ad animali;ed altro ancora.