Attorno alle 8 di questa mattina, immediatamente dopo la galleria sulla rampa di accesso della tangenziale di Siena in direzione Grosseto, un camion ha tamponato un'autovettura Fiat 500 con una ragazza alla guida.Nell'immediato è intervenuta sul posto la gazzella del Radiomobile di Siena in attesa dei soccorsi. La donna, che ha avuto una leggera compressione al torace è in buone condizioni. Grandi le ripercussioni sul traffico rimasto bloccato fino a Taverne d'Arbia.