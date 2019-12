Siena, modifiche alla viabilitÃ  in via Sarrocchi

Per consentire l’effettuazione di lavori edili con mezzo specializzato, i prossimi 10 e 11 dicembre dalle ore 6 alle ore 10, divieto di transito in via T. Sarrocchi.Gli autorizzati a raggiungere le abitazioni, o autorimesse, possono arrivare alle destinazioni percorrendo i segmenti a monte e a valle del cantiere, in senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli in marcia sulla direttrice consueta, e dando, sempre la precedenza, al momento dell’immissione nel flusso di circolazione, a tutti i mezzi.