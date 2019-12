Bezzini (Pd) soddisfatto per i 2 milioni al Santa Maria: ''Segnale importante per Siena, frutto dell’impegno della vice presidente Barni e del lavoro di squadra''

“Una bellissima notizia per Siena e il sistema museale del territorio e della regione”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini commenta con soddisfazione la notizia degli ulteriori 2 milioni di euro che consentiranno di proseguire l’impegno della Regione per il complesso museale di Santa Maria della Scala.“La decisione della Giunta – spiega Bezzini - è un altro segnale di attenzione della Regione verso la città di Siena e il frutto dell’impegno della vice presidente Monica Barni e di un lavoro di sinergia per attrarre le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 erogate nelle ultime settimane del governo del centro sinistra. Con la decisione appena presa dalla Giunta, lo stanziamento dei 2 milioni di euro verrà trasferito al Comune di Siena che procederà con gli interventi”.Il progetto a cui sono destinati i fondi prevede interventi per la messa in funzione e il completamento degli impianti di climatizzazione; la realizzazione di impianti di controllo microclimatico nelle aree destinate ad ospitare in maniera permanente la riunificazione della Collezione Spannocchi; sono previsti poi anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, restauro sulle facciate anteriori e posteriori, creazione di un adeguato deposito a norma, antincendio, antieffrazione e completamente climatizzato con controllo climatico destinato al recupero e alla conservazione delle opere.