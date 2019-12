Siena, per Santa Lucia modifiche alla viabilitÃ  venerdÃ¬ 13 e sabato 14 dicembre

Per consentire lo svolgimento della Festa di Santa Lucia, dalle 5,30 di venerdì 13 dicembre fino alle ore 8 di sabato 14, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Pian dei Mantellini, via delle Cerchia.La proibizione al transito è estesa a: via delle Sperandie, nel tratto tra porta San Marco e il civico 43, ad eccezione dei veicoli diretti alla Caserma Piave o al comando della Polizia Provinciale, in regime del doppio senso di circolazione; in via della Diana, nel tratto compreso tra le intersezioni con Pian dei Mantellini e via Bastianini, esclusi i titolari di autorimesse che dovranno circolare in senso unico alternato, con diritto di precedenza per la direttrice di norma consentita; mentre in via Paolo Mascagni, nel tratto compreso tra gli incroci con via Bastianini e piazzetta delle Due Porte, è consentito il doppio senso di circolazione solo ai titolari di permesso Ztl dell’area del Terzo di Città.Il trasporto pubblico scolastico è permesso fino alle ore 9, dopo tale orario e per le linee: 570, S54bis, 0S3, il capolinea sarà effettuato a Porta Tufi.