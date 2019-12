1° Open Day del Liceo Classico ''Piccolomini'' di Siena, sabato 14 dicembre

Sabato 14 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, nei locali della scuola, in Prato S. Agostino n° 2, si svolgerà il primo Open Day del Liceo Classico “E.S.Piccolomini” di Siena, nel quadro delle attività di orientamento per gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 1° grado e per le loro famiglie.Questo il programma:Ore 16-17.30 (nell'Aula Magna): informazione generale sull'Offerta Formativa della scuola, compresi i potenziamenti previsti nel PTOF 2019.2022, e risposta ad eventuali quesiti;Ore 17,30 - 19: I partecipanti potranno sia effettuare una visita libera o guidata dei locali e dei laboratori della scuola, sia avere colloqui informativo-didattici personalizzati con i docenti delle varie materie, che saranno a disposizione di studenti e genitori in postazioni appositamente predisposte.Per richiedere l'inserimento (individuale o in gruppo) di studenti nelle nostre classi, oppure altri appuntamenti informativi, e per chiarimenti sugli aspetti organizzativi e sui criteri di formazione delle classi, rivolgersi al docente responsabile dell'orientamento, professor L. Guerrini.