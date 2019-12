70enne urta unâ€™auto in sosta e scappa: individuato dalla Polstrada di Siena

La Polizia Stradale di Siena ha individuato l’uomo che, una settimana fa, dopo aver urtato un veicolo in sosta, anziché fermarsi e darsi da fare per risarcire il danneggiato è scappato, convinto che nessuno lo avrebbe scoperto.E’ accaduto ieri, quando gli investigatori della Polstrada, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno accertato la presenza sul luogo del sinistro di alcune telecamere il cui occhio avrebbe potuto riprendere il tutto. E così è stato, tant’è che le immagini avevano ripreso il veicolo danneggiato con la fiancata completamente ammaccata, permettendo di risalire all’auto che aveva cagionato il danno, condotta da un 70enne senese.L'uomo, dopo l’urto, aveva osservato attentamente il guaio che aveva combinato e si era allontanato. Messo alle strette, l’anziano ha confessato giustificandosi di aver temuto di dover sostenere delle spese troppo alte per le proprie tasche. Ora per lui è scattata la sanzione di 300 euro e la decurtazione di 4 punti sulla patente, oltre al risarcimento del danno.