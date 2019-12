Visita al Campansi del Questore Capuano e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Siena

Bel gesto di solidarietà e generosità dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S), Sezione Provinciale di Siena, che con il Questore Costantino Capuano, ha fatto visita agli anziani della Rsa Campansi, nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre.Con una delegazione guidata dal presidente ANPS Alessandro Vitarelli, i poliziotti, in servizio ed in quiescenza, si sono recati presso la rsa per portare agli anziani gli auguri di Natale.Nel corso della visita sono stati consegnati alcuni doni alle ‘nonne e ai nonni’ ospiti della struttura, un piccolo gesto che ha voluto, però, ricordare il rilievo sociale delle persone anziane che ogni giorno, materialmente o attraverso il racconto dei loro ricordi, offrono a tutti un motivo per riflettere sull’importanza di quanto le radici piantate da chi è nato prima abbiano permesso a ciascuno di noi di essere ciò che siamo.“Le festività Natalizie rappresentano momenti di grandi emozioni perché consentono di trascorrere più tempo con le proprie famiglie, ma non sempre e non per tutti questo è possibile - così si è espresso Alessandro Vitarelli presidente provinciale ANPS -. E' per questo motivo che, in questo Natale, abbiamo sentito il desiderio ed il dovere di dedicarci, attraverso un piccolo contributo di sorrisi e compagnia, alle persone anziane, fondamentale memoria storica di ogni comunità.Voglio ringraziare – ha concluso Vitarelli - anche il fattivo impegno degli associati della Sezione ANPS di Siena che hanno permesso la realizzazione di un gesto che, così come auspicato anche dal Questore Capuano, vorremmo che si trasformasse in un appuntamento tradizionale, in questi periodi, anche per gli anni a venire.E’ stata una visita che ci ha emotivamente molto coinvolto portandoci a riflettere sul fatto che una comunità che ricorda di dare una carezza ed un pensiero in più alle persone anziane, dimostra un livello di sensibilità civica che è di esempio e da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni”.