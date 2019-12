Premio ''Terra di Siena'', mercoledì 18 dicembre la consegna dei riconoscimenti dell'Upa

A precedere l’evento dalle 18 il “Concerto di Natale”, aperto alla cittadinanza, con l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini con “In notte placida”, racconto in musica della Natività



Un riconoscimento per chi si è distinto nella coltivazione delle radici senesi promuovendone il valore in Italia e nel mondo. Si alza il sipario sulla seconda edizione del Premio “Terra di Siena” ideato e organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. La premiazione è in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 18,45 nell’Auditorium Santo Stefano (piazza La Lizza, 2- ingresso gratuito). Il premio è stato realizzato dai ragazzi diversamente abili affiancati dai maestri d’arte della Cooperativa Riuscita Sociale di Siena.



A precedere la cerimonia (ore 18) il “Concerto di Natale” che, ogni anno, l’Upa Siena organizza per i suoi soci e per tutta la cittadinanza come messaggio beneagurante in vista della festività natalizie. Ad esibirsi l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini con “In notte placida”, racconto in musica della Natività.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al pomeriggio di festa.