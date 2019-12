Natale a Siena: apre il ''Presepio popolare della stazione'', uno dei presepi in movimento più belli d'Italia

Dal 18 dicembre fino al 6 gennaio alla stazione ferroviaria di Siena

Il “Presepio popolare della stazione”, uno dei presepi in movimento più belli d’Italia, si mostra nuovamente al grande pubblico in occasione del “Natale a Siena”. L’appuntamento, con oltre duecento personaggi animati è dal 18 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 alla Stazione di Siena.Mai fedele a se stesso, anche quest’anno, infatti, si arricchisce di novità e di eccellenze come alcuni pezzi provenienti da San Gregorio Armeno di Napoli, patria dei mastri presepai italiani più famosi al mondo. Questa opera, ambientata in uno spazio temporale che va dal ‘700 al ‘900, a metà strada tra pura magia e capacità artigianale, è stata realizzata dall’ideatore, scenografo, progettista Giancarlo Palazzi, coadiuvato da Fabrizio Bonechi insieme ad un lavoro corale realizzato dai volontari della Ferrovia Valdorcia.Un mondo questo, da non perdere, per grandi e piccini, che potrà essere visitato anche tutto l’anno su appuntamento al numero 338 8925777.Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.