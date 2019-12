Siena, incontro con l'assessore Benini per un'alternativa alla linea diretta fra Toscana e Basilicata di Flixbus

Oggi, martedì 17 dicembre, si è svolto a Siena l’incontro con l’assessore all’Università Paolo Benini, Stefano Ricci, amministratore dell’omonima azienda di autonoleggio su gomma senese e l’associazione “Generazione Lucana” per poggiare le basi, modalità e tariffe, di un’alternativa personalizzata alla linea diretta Siena-Matera di Flixbus, ripristinata dopo l’intervento dello stesso assessore e che entrerà in vigore a marzo.

"Una soluzione particolarmente interessante - ha affermato Benini - soprattutto in certi periodi dell’anno, vedi le festività, per facilitare gli spostamenti degli studenti lucani che vivono e studiano a Siena. Il servizio di noleggio turistico permetterà così di poter scegliere il percorso, i luoghi di sosta con carico e scarico nonché un vantaggio di spazio e sicurezza per il bagaglio. Per rendere concreta questa nuova modalità di viaggio, anche in un’ottica di continuità, è però necessaria la collaborazione con l’associazione “Generazione Lucana”, che avrà il compito di coinvolgere i diretti interessati, studenti e lavoratori fuori sede, nel raggiungimento del numero necessario per l’attivazione del servizio dedicato. Un ulteriore passo volto a costruire una rete alternativa di collegamenti con il nostro polo universitario che mette al centro la persona".