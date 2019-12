Bilancio Regione Toscana, Scaramelli (IV): ''Finanziati 5 progetti su 22 nel senese''

“Cinque dei ventidue progetti finanziati dalla Regione Toscana sono in provincia di Siena”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, che commenta i finanziamenti nel senese sulla rigenerazione urbana. “Soddisfazione per la centralità della provincia di Siena in merito ai finanziamenti sulla rigenerazione urbana – spiega Scaramelli – che beneficerà di oltre un milione e ventuno mila euro nel 2020”.



Nel dettaglio oltre 708 mila euro dal Bilancio della Regione Toscana per il Comune di Chiusi. Le risorse regionali saranno impegnate per il rifacimento e la riqualificazione di parcheggio e parco de I Forti a Chiusi Città (per 297.072 euro); la riqualificazione urbana della viabilità di via Piave, via Montegrappa e Piazza Garibaldi a Chiusi scalo (per 258mila euro) e per i lavori necessari alla manutenzione straordinaria di via Pozzarelli ed aree limitrofe (153.600 euro). A Chianciano Terme invece le risorse del Bilancio regionale saranno impegnate per l’intervento di rigenerazione urbana dell’area lungo Viale Roma e Piazza Martiri perugini (153.910 euro). A Chiusdino lavori di riqualificazione nel centro storico di Ciciano (160mila euro).