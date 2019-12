A Siena la seconda edizione del TI@BC, l'evento organizzato da IVO

Dopo il successo della prima edizione torna TI@BC l’evento organizzato da IVO (Internet Veloce Ovunque) il più grande operatore wireless dell’Italia centrale

Si svolge oggi, venerdì 20 dicembre, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Siena in piazza Matteotti la seconda edizione di TI@BC, la kermesse che mette a confronto mondo della ricerca e mondo dell’imprenditoria. Come lo scorso anno l’evento viene trasmesso anche in diretta streaming sulla piattaforma televisiva di IVO ( https://www.ivoplay.it/live/tibc-seconda-edizione/ Dopo il successo riscosso lo scorso anno IVO ha deciso di replicare la manifestazione e in tanti hanno risposto all’appello. Tanti gli argomenti che saranno affrontati anche quest’anno: dall’interazione uomo macchina, al machine learning, all’efficienza energetica e autoconsumo nelle reti di distribuzione idriche, all’impiego della Blockchain, dell’AI e della websecurity nella gestione dei rischi informatici legati alla manomissione nelle interfacce Uomo/Macchina, tanto per fare solo alcuni esempi.“Abbiamo pensato di investire anche quest’anno delle risorse – afferma l’AD di IVO Giacomo Burroni – perché siamo consapevoli di quanto possano servire al nostro territorio, la Toscana ma non solo, iniziative di questo genere. Riteniamo un dovere etico da parte nostra offrire un punto di incontro tra ricerca e mondo del business in un sistema di mercato nel quale alla separazione di questi due universi corrisponde il fallimento certo di un intero sistema economico. Noi facciamo la nostra parte. La risposta che abbiamo avuto da parte di tutti, istituzioni, università, settore dell’imprenditoria ci fa capire quanto siano necessarie iniziative di questo genere”. Burroni sarà anche tra i relatori con un intervento dal titolo “Come eravamo, come siamo, come saremo... forse.”.