Movimento Civico Senese: ''Importante il Regolamento sblocca edilizia approvato dal Consiglio comunale''

“Giudichiamo importante il Regolamento sblocca edilizia recentemente approvato dal Consiglio comunale e fortemente voluto dall’assessore Michelotti”. Così apre una nota del Movimento Civico Senese, da anni attento alle problematiche urbanistiche sulle quali più volte era intervenuto nel corso della precedente consiliatura.“Da anni molti senesi convivono con problemi relativi ad errori materiali di rappresentazione grafica nei titoli abitativi - così prosegue la nota del Movimento Civico Senese - errori che in buona misura non incidono sul carico urbanistico, ma che, invece, pregiudicano in modo importante le possibilità di alienazione degli immobili e, conseguenzialmente, incidono sul loro valore immobiliare. Il Regolamento proposto da Michelotti affronta in modo compiuto un problema con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e superare un problema sottovalutato dalle amministrazioni precedenti. Plaudiamo, quindi, all’iniziativa prosegue la nota - ed auspichiamo che la giunta verifichi la possibilità di intervenire anche con altre importanti iniziative in campo urbanistico quale quella, ad esempio, di individuare incentivi ed agevolazioni per il recupero dei tetti e delle facciate che tanto bene farebbero al potenziamento del decoro cittadino.”