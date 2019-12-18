Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedÃ¬ 23 dicembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
Il Consiglio comunale di Siena Ã¨ convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedÃ¬ 23 dicembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.
Lâ€™ordine del giorno
1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 284 2019 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 â€“ APPROVAZIONE.
2 PROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO 264 2019 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. APPROVAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SS. MM.II. E DEL D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16/01/2018.
3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 280 2019 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE â€“ ESERCIZIO 2020 â€“ DETERMINAZIONI.
4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 268 2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONE
5 PROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO 263 2019 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI â€“ BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 â€“ APPROVAZIONE.
6 PROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO 282 2019 REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 175/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 â€“ RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.