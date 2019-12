Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedÃ¬ 23 dicembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedì 23 dicembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO2842019DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 – APPROVAZIONE.PROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO2642019PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. APPROVAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SS. MM.II. E DEL D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16/01/2018.PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO2802019SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ESERCIZIO 2020 – DETERMINAZIONI.PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO2682019BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONEPROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO2632019ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE.PROPOSTA DELIBERA DICONSIGLIO2822019REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 175/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 – RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.