Siena, ubriaco danneggia arredi urbani in piazza Indipendenza: denunciato dalla Polizia

danneggiandoli, tutti i dissuasori posti a delimitare l’area dei taxi e dei bus, oltre ai pali segnaletici situati nella stessa piazza. Un gruppo di ragazzi che aveva assistito alla scena, dopo essersi allontanato a causa dell'atteggiamento violento dell'uomo, palesemente ubriaco, ha chiamato la Polizia.



All'arrivo degli agenti

d

elle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,

il 32enne se ne era già andato, ma grazie alla descrizione fatta dai ragazzi delle sue

caratteristiche somatiche, dell’abbigliamento, di un tatuaggio evidente sul collo, e alle suole delle scarpe e ad un paio di bretelle trovate in terra dagli agenti, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e identificarlo poco dopo mentre vagava in piazza Matteotti.

Alle 3 della scorsa notte, un 32enne peruviano residente a siena, è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento aggravato. In piazza Indipendenza, l'uomo aveva fatto rotolare,L'uomo, condotto in Questura, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato e sanzionato per ubriachezza.