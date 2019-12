Siena, modifiche alla viabilitÃ  in via DuprÃ¨

Per consentire l’effettuazione di lavori edili con mezzo specializzato, venerdì 27 e sabato 28 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17, divieto di transito in via G. Duprè tra le intersezioni con vicolo della Fonte e via di Sant’Agata, mentre tra vicolo della Fonte e via del Mercato, senso unico di marcia verso l’incrocio con questt’ultima.

Gli autorizzati a raggiungere le abitazioni, o autorimesse, nel tratto compreso tra vicolo della Fonte e via Sant’Agata, possono arrivare alle destinazioni in regime di senso unico alternato, con ingresso ed uscita nel crocevia con vicolo della Fonte, dando la precedenza ai veicoli in uscita.