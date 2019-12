''Una serata per Arturo. Un amico non si dimentica'', appuntamento organizzato dalla Nobile Contrada dellâ€™Aquila

''Una serata per Arturo. Un amico non si dimentica'', appuntamento organizzato dalla Nobile Contrada dell’Aquila

A un anno di distanza dalla tragica scomparsa di Arturo Pratelli, la Nobile Contrada dell’Aquila, per volontà della famiglia, con l’aiuto degli amici e il patrocinio del Comune di Siena, organizza una serata per ricordare il giovane contradaiolo e quelle che erano le sue passioni.



L’appuntamento, per i suoi amici e per chiunque voglia celebrarne la memoria, è per sabato 28 dicembre, alle 21.30, in Fortezza, dove si terrà una veglia molto particolare, per rivivere indimenticabili momenti vissuti insieme in Contrada, nel nome dell’amata Robur e in tutti quegli altri contesti in cui Arturo si era fatto conoscere per il suo spensierato sorriso, e una gioia di vivere spenta troppo presto.



Condividendo cibo e bevande, si potrà giocare con le freccette, il subbuteo, il gioco del palio e tanto altro, intorno a un palco in cui gli amici di Arturo si alterneranno a suonare e recitare, prima che Gegio Dj, a partire dalle ore 23.00, selezioni alla consolle i brani preferiti da Arturo.



Non mancate, perché un amico non si dimentica.